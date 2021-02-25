سيف بن زايد: الإمارات زودت «راينميتال» الألمانية بصاروخ دفاعي جوي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات زودت شركة راينميتال الألمانية بصاروخ دفاعي جوي.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» صورة للصاروخ (SkyNight) معلقاً: «الإمارات العربية المتحدة تزود شركة راينميتال الألمانية بصاروخ دفاعي جوي».

وكانت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجّهة بدقّة، كشفت عن (SkyNight) أول منظومة صاروخية مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون تُصمّم وتُصنّع في الإمارات، خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2021..

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