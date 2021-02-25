رئيس الأركان يتفقد أجنحة المعرض

المصدر: أبوظبي - وام

قام الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

لقاء

والتقى الرميثي خلال الجولة عدداً من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بالصناعات العسكرية وتسليط الضوء على أحدث ابتكارات ومنتجات الشركات التي يقدمونها في المعرض.

كما شملت الجولة معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

رافق الرميثي خلال الجولة عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

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