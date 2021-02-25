محمد بن زايد يتفقد المنصات العربية والدولية في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي ــ وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الأجنحة العربية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021». واطلع سموه خلال الجولة على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة والشركات الدولية من أنظمة وآليات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح أمس، معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، وأعرب سموه عن سعادته بنجاح المعرضين رغم ظروف جائحة «كورونا» وتجاوز هذه الظروف بتصميم وإرادة الكوادر الوطنية. كما أبدى سموه ثقته بالتنافسية الاحترافية لشركاتنا الوطنية الوليدة والمتخصصة في أنظمة وتقنيات الصناعات العسكرية الدفاعية.

اقرأ أيضاً:





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز