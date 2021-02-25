قفزة نوعية للإمارات بمؤشرات «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»

المصدر: دبي ــ البيان

تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بخالص التهنئة إلى قيادة الدولة، لتحقيق الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.

وأحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، كما حققت العلامة الكاملة، 100 نقطة، في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وأكدت سموها أن دعم القيادة جعل الدولة عنواناً للتوازن بين الجنسين وأن هذا الإنجاز العالمي الجديد للدولة في مجال المساواة بين الجنسين يعزز المسيرة الداعمة للمرأة على مدى نصف قرن، ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية، التي تبدأ بها رحلة الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدةً سموها أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي تنطلق من أهداف خطة الخمسين، تركز على الانتقال إلى مرحلة وضع الدولة مُصدِّراً لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين.

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