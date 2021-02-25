دبي تبحث رفع التعاون الدولي في الأمن الإلكتروني مع «المنتدى الاقتصادي»

المصدر: دبي - وام

نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع مجلس المستقبل للأمن الإلكتروني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ورشة افتراضية لمناقشة رفع مستوى التعاون الدولي في مجال ترخيص وأمن الأجهزة الحساسة والخدمات المقدمة من مختلف مزودي الخدمة.

حضر الجلسة نخبة من القادة الدوليين وممثلي الحكومات وعدد من الخبراء للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي العالم.

حلول

ويعتبر مجلس المستقبل للأمن الإلكتروني الواجهة في وضع حلول مستقبلية التي من شأنها رفع مستوى أمن الفضاء الرقمي عالمياً ويجمع المجلس نخبة من القادة والخبراء العالميين في شتى المجالات. وترأس مركز دبي للأمن الإلكتروني الجلسة الافتراضية التي تم فيها مناقشة سبل التطوير والتعاون في مجال السياسات والتراخيص الأمنية في ثلاثة مجالات مختلفة تضم: الأجهزة الرقمية.

وخدمات الأمن الإلكتروني، ومزودي هذه الخدمات. وقدم فريق المركز فكرة هذا المشروع الاستراتيجي وقام بعمل الدراسات والمقارنات المعيارية التي بين فيها أهم التحديات الحالية ووضع مقترحات مبدئية للتغلب على عليها وتوحيد الجهود العالمية لتأمين الفضاء الرقمي.

معالجة

وقالت الدكتورة بشرة البلوشي، نائبة مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «يرتكز مجلس المستقبل العالمي للأمن الإلكتروني في معالجة ثلاث أولويات رئيسية بهدف تعزيز التعاون العالمي بين القطاعات العامة والخاصة في المساهمة والتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة وسرعة تحديد التحديات الأمن الإلكتروني ووضع حلول مستقبلية وبناء المرونة للفضاء الإلكتروني لتطوير وتضخيم الحلول القابلة للتوسع من خلال تبني أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني».

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