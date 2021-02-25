اختتام «إبداعات عربية 14» بجلسات ثرية وحلقات نقاش متنوعة

المصدر: دبي - وام

اختتمت أمس الدورة 14 من «إبداعات عربية»، الدورة الافتراضية الأولى للحدث الذي استمر على مدى ثلاثة أيام وشهد إقبالاً كبيراً، حيث شمل جلسات ثرية وحلقات نقاش متنوعة، جمعت بين أمهر المفكرين والمبتكرين في هذا المجال.

وخلال اليوم الثاني، عُقدت حلقتان نقاشيتان حول التطوير المهني في جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستفادة من التعليم عبر الإنترنت والمسؤولية الاجتماعية للشركات والدعم المجتمعي أثناء وبعد جائحة «كوفيد19». كما تم عقد 11 جلسة موازية، وتضمن مسابقة «U-Start»، وهي تمثل منصة للمفكرين المبتكرين والمبدعين ورجال الأعمال الشباب لعرض أفكارهم ومشاريعهم التي تستخدم الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول لمشكلات العصر الحديث، وكذلك خلق أفكار تجارية تتكيف مع عالمنا سريع التغير.

نجاح

وأوضح الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أنّ نجاح الدورة الرابعة عشرة من «إبداعات عربية» جاء استكمالاً للزخم الكبير الذي حققه الحدث النوعي على مدى السنوات الماضية، ليصنع لنفسه سمعةً مرموقة ومكانة رائدة بين نخبة المؤتمرات العالمية التي تُثري المشهد البحثي والعلمي والمعرفي.

وأضاف العور: «نفخر بالمخرجات المهمة التي أثمرت عنها المناقشات المعمقة بحضور كوكبة من الخبراء والمفكرين والمبتكرين، مجددين التزامنا بدعم كافة الجهود الرامية إلى إحداث تغيير جذري وإيجابي على كافة المستويات، بما يتماشى مع استعدادات دولة الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة التي ستشهد نهضة غير مسبوقة للوصول إلى موقع الصدارة العالمية بحلول العام 2071.

واختتم الحدث بجلسة تضمنت الإعلان عن الفائزين في مسابقة «U-Start».

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