20 ملياراً صفقات «آيدكس ونافدكس» في 4 أيام

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

شهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2 مليار و140 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان نحو 20 ملياراً و53 مليون درهم خلال 4 أيام.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 720 مليون درهم بنسبة 34% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم بنسبة 66 %، مشيراً إلى أن العقود توزعت على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة الحجري المتحدثين الرسميين لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية تم عقدها مع شركة «Nexter Systems» لتوفير قطع الغيار للدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 92.9 مليون درهم، وشركة «NORCONSULT TELEMATICS» لتقديم خدمات استشارية لصالح مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 35.5 مليون درهم، وشركة «Adil Textiles Private Limited» لشراء شباك التمويه لصالح القوات المسلحة بقيمة 92.6 مليون درهم، و«NORTHSTAR AVIATION» لشراء طائرة من نوع BELL407 MRH، وتطوير طائرات من نفس النوع لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 224 مليون درهم، وشركة «JUNGHANS» لشراء فيوز نوع FBM-21 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 90.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «DIGITAL GLOBE» لتجديد عقد استئجار أقمار التصوير الفضائي وصيانة نظام الاستقبال والتدريب لصالح مركز الاستطلاع الفضائي بقيمة 184.3 مليون درهم.

طائرات بدون طيار

وأكدت المقدم طيار سارة الحجري، أن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة «MP3 International Trading» لشراء مكملات الذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 41 مليون درهم، وبارج للذخائر لشراء قنابل MK-82، وقنابل MK-81، لصالح القوات الجوية بقيمة 94.8 مليون درهم، ومع شركة «Abu Dhabi Autonomous System Investments» لشراء نظام طائرات بدون طيار ومنصات الإطلاق ووحدات التحكم الأرضية لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 55.128 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات المحلية في اليوم الرابع أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة «International Golden Group» لشراء أسلحة وذخائر لصالح القوات المسلحة بقيمة 485 مليون درهم، والتعاقد مع آمروك لشراء أجهزة ADTE لتطوير طائرات الميراج لصالح القوات الجوية بقيمة 117.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «Lima Aviation» لتزويد طائرات بلاك هوك بنظام مكافحة الحرائق لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 52.7 مليون درهم.

وتعاقدت القوات المسلحة مع الفتان لتوفير الأهداف البحرية لصالح القوات المسلحة بقيمة 22 مليون درهم، وصفقة مع رويال جت لإدارة وتشغيل مركز حركة العمليات الدولية IMOC لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 110 ملايين درهم، وصفقة مع الجسور للآليات الثقيلة لتوريد قطع غيار وإصلاح وإسناد فني لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم. وتعاقدت القوات المسلحة مع «Trust International» لشراء أسلحة لصالح القوات البرية بقيمة 137 مليون درهم، وصفقة مع «Emirates General Transport and Services» لتقديم خدمات الإسناد الفني لمركبات القوات المسلحة بقيمة 56 مليون درهم.

عقود تم التعاقد مع شركة «MBDA UAE Limited» لتقديم الإسناد الفني لمنظومة حكيم لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 26.4 مليون درهم، وشركة «Al Badie Trading Establishment» لتقديم الإسناد الفني لآليات الفولات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 15 مليون درهم، وشركة «Al Taif Technical Services» لخدمات الصيانة لأجهزة تبريد ومولدات الطاقة بمنظومات الدفاع الجوي لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 21 مليون درهم.

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