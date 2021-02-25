«الجسور» تطلق آلية ربدان «6x6» القتالية

أعلنت شركة «الجسور» المتخصصة في مجال الآليات المدرعة في الإمارات، والمورد الحصري لآلية ربدان 8x8 القتالية، أمس، عن إطلاق آلية ربدان 6x6، التي تعتبر الجيل الجديد من الآليات البرمائية المدرعة والمدولبة، والتي تتميز بمواصفات تكتيكية وتقنية فائقة.

وجرى إطلاق الآلية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتميز آلية «ربدان 6x6» بقدرات قتالية عالية وتصميم هيكلي نموذجي، ومن شأنها أن تلبي المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية للوحدات الدفاعية والعسكرية في المنطقة وخارجها.

ونظراً إلى أن سلامة الطاقم يشكل أولوية قصوى، فإن الآلية تتميز بتدريع عال للحماية. ( أبوظبي- وام)

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