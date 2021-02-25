قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من الضيوف

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس، في مكتبه بمعرض نافدكس 2021، كلاً على حدة، السفير حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة والفريق البحري داريو جياكو نائب مدير الأمانة العامة للدفاع والتسليح الوطني في وزارة الدفاع لدى إيطاليا والفريق مهندس تسليح استيفان بيشون رئيس قسم التسليح العسكري الفرنسي واللواء سلمان الياس رئيس قسم البحث والتطوير الباكستاني.

وتم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون في المجالات البحرية ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

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