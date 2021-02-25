نظام صاروخي بالتعاون بين «توازن» و«إم بي دي»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

أكد باتريس حجار، مسؤول استراتيجية المبيعات وتطوير الأعمال في شركة «ام بي دي» المتخصصة في إنتاج الصواريخ للقطاعات البرية والبحرية والجوية لـ«البيان»، أن شركته ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع الإمارات، والتي حققت قفزة هائلة في تعزيز الصناعات الدفاعية، وقد تبلور هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في مجال تطوير نظم الأسلحة الذكية الموجهة، وقد أعلن عنها قبل أيام على هامش معرض الدفاع الدولي آيدكس2021.

وأضاف: تهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة طويلة الأمد بين توازن و«ام بي دي ايه»، بما يتيح تطوير أنظمة أسلحة «سمارت جلايدر» من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنتاج، وسيتولى إدارة دراسات التطوير فريق مشترك من المهندسين، أغلبهم من توازن، وسيقومون بالعمل من أول مركز إقليمي لهندسة الصواريخ والتابع لـ«ام بي دي ايه» والذي تم إنشاؤه في الإمارات..

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