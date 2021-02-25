«إقامة دبي» تنظم ملتقى افتراضياً عن «الابتكار الأكاديمي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملتقى افتراضياً بعنوان «الابتكار الأكاديمي» والذي جاء تنظيمه ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021» ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز دور إقامة دبي في المشاركة المجتمعية في الإمارات.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية تناولت من خلالها الدكتورة حنان عبد الله المرزوقي، مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال، محور الحوكمة والابتكار، والنقيب الدكتورة شيخة عادل نوري، نائب مدير إدارة الخدمات والصيانة، محور السائق الذكي، والنقيب الدكتورة ريم عبد العزيز، نائب إدارة المشتريات والعقود، محور الإبداع والابتكار في إدارة الشراء، والتي أدارتها صالحة عبيد من إقامة دبي.

دعم

وفي بداية الجلسة، تحدثت الدكتورة حنان عبد الله المرزوقي، عن تقدم دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، وحفاظها على المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي، كما وتطرقت للحديث عن دور المرأة الإماراتية ومساهماتها في بناء الوطن ودورها البارز في دعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه، فالمرأة الإماراتية أصبحت بفضل الله ومن ثم دعم القيادة الرشيدة جزءاً لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها.

حرص

أكدت إلهام أهلي، مدير مركز الإبداع والابتكار في إقامة دبي، حرص الإدارة على المشاركة السنوية في هذا الحدث الوطني الذي يسعى لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الابتكارية الرائدة في الدولة، مؤكدة أهمية هذه الجلسات التي تدعم استدامة الابتكار المؤسسي وتعكس حرص الإدارة على منهجية ممارسات الابتكار في العمل الحكومي.

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