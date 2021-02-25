«أبوظبي للإسكان» تستعرض مشروعين ابتكاريين

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، وذلك من خلال استعراضها لمشروعين مهمين، هما أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا الروبوتات، وقسيمتي.

ويُمثل المشروع الأول، أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا الروبوتات، نقلة نوعية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا الروبوتات في تقديم الخدمات، حيث يُعَد المشروع أحد أهم الأنظمة التقنية التي اعتمدتها الهيئة في تطوير وتحسين خدماتها، وخلق قيمة مضافة، تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين.

ولقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2020، والتي تمحورت حول مراجعة الطلبات الإسكانية بشكل آلي، وجاري العمل على تطبيق المرحلة الثانية خلال العام الحالي، لتشمل جميع عمليات خدمة المتعاملين.

خدمة

ويُوفر المشروع الثاني، قسيمتي، خدمة عرض موقع الأرض المملوكة للمواطنين على الخرائط الجيومكانية، مع عرض المرافق الاجتماعية الحالية والمخططة القريبة منها، ويُتيح المشروع أيضاً إمكانية الربط بخدمة خرائط «غوغل»، لتوفير بيانات أكثر دقة عن المواقع.

وقال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نُعبر عن سعادتنا في المشاركة بفعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، التي تعتبر حدثاً وطنياً سنوياً، يحتفي بالابتكار وقصص النجاح في دولة الإمارات، وتأتي أهمية هذا الحدث خلال العام الحالي، من تزامنه مع حلول اليوبيل الذهبي للدولة، وما حققته الإمارات من إنجاز سُطر في أعماق الفضاء بنجاح مهمة مسبار الأمل، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار».

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