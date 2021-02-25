«بيئة أبوظبي» تطلق ميثاق الابتكار واستشراف المستقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي أنشطة وفعاليات تهدف إلى توعية الموظفين بأهمية الابتكار ودوره في الارتقاء بالأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية.

وذلك في إطار سعيها المستمر لنشر ثقافة الابتكار وإثراء العمل البيئي وتحفيز طرح مبادرات بيئية مبتكرة، كما أطلقت ميثاق الابتكار واستشراف المستقبل للهيئة، والذي جاء استناداً على ميثاق الابتكار الحكومي.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن الاحتفاء بالابتكار يعد بمثابة منصّة تحفيزية وتشجيعية للتنافس على تقديم الأفضل والأجدر بمخاطبة المستقبل الذي صار حاضراً بكل معنى الكلمة كأسلوب حياة في دولة الإمارات، ونحرص كهيئة البيئة – أبوظبي على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار.

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