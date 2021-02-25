منى المري: قيادتنا هيأت للمرأة سبل القيام بدورها في مختلف المجالات على خير وجه

أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن فخرها واعتزازها بهذا التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين والدعم الاقتصادي للمرأة نتيجة لتوفر التشريعات والقوانين التنظيمية والسياسات الرائدة إقليمياً.

مؤكدةً أن هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات هي ثمرة لاستثمار قيادتنا الرشيدة وحكومة دولة الإمارات في الرجل والمرأة على حد سواء، وتأهيلهما جيداً للمشاركة الفاعلة في مختلف جهود التنمية وقيادة المستقبل.

وعبّرت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها بما تلقاه المرأة في دولة الإمارات من دعم وتحفيز دائم على النجاح والتميز من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي لا تدخر وسعاً في تقديم كافة أوجه المساندة للمرأة وتهيئة كافة السبل أمامها للقيام بدورها على خير وجه بما في ذلك دورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإسهام بفعالية فيما بلغته الإمارات من مكانة عالمية متميزة وريادة إقليمية.

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