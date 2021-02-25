حكومة الإمارات تصمم أفكاراً مستقبلية تعزز تنافسية الدولة في القطاعات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

شهدت فعاليات «خلوة عام الخمسين» التي انطلقت أول من أمس، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والتي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تشكيل التوجهات المستقبلية وتحديد الأولويات التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

عقد عدد من الجلسات التفاعلية والحلقات النقاشية وجلسات العصف الذهني لليوم الثاني، والتي شارك فيها وكلاء الوزارات ومديرو العموم والمسؤولون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وواصلت مجموعات العمل الحكومية المتخصصة اجتماعاتها ضمن 10 حلقات نقاشية، في اليوم الثاني لفعاليات خلوة عام الخمسين، التي اختتمت أمس، لبحث سبل تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في القطاعات الحيوية، والآليات الكفيلة بترجمة أولويات أجندة عام الخمسين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية وغيرها من المجالات.

ريادة عالمية

وعملت الفرق الحكومية على تطوير مجموعة من الأفكار الرئيسية توزعت على الأولويات الوطنية التي ناقشتها مجموعات العمل في اليوم الأول، ليتم تبنيها ضمن الخطط الاستراتيجية الهادفة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يترجم توجهاتها لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وطور المجتمعون من مسؤولي الجهات الحكومية عدداً من الأفكار وتوجهات مستقبلية رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار، يشكل بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال ونقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.

التماسك الوطني

كما صمم المشاركون في الحلقات النقاشية لمجموعات فرق عمل الحكومة الإماراتية أفكاراً تطويرية خاصة بمجتمع المئوية، وترسيخ منظومة القيم الحضارية في دولة الإمارات وتعزيز التماسك الوطني والشعور بالهوية الوطنية، ووضعوا رؤية لتطوير المهارات المستقبلية للشباب والأجيال القادمة، والارتقاء بقطاع البحث العلمي، وتصوراً مبتكراً للجيل القادم للعمل الحكومي.

وطورت مجموعات تنافسية الإمارات ضمن حلقاتها النقاشية أفكاراً للارتقاء بتنافسية البنية التحتية والاستدامة البيئية والأمن الغذائي، ولتعزيز ريادة الدولة في مجالات الأمن والعدل، وترسيخ إعلام متطور ينجح في نقل قصة الإمارات وتعزيز سمعتها عالمياً.

الجدير بالذكر، أن عقد خلوة عام الخمسين بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، يعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير النموذج التنموي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال حشد الجهود والموارد والإمكانات في مختلف الجهات والقطاعات لتصميم منظومات وخطط عمل جديدة، تشكل ملامح رؤية استراتيجية شاملة تتشارك كافة الجهات والمؤسسات وفئات مجتمع الإمارات في تنفيذها، بما يصل بالدولة إلى المركز الأول عالمياً بين أكثر الدول تميزاً وأفضلها في جودة الحياة بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

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