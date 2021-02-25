بلدية دبي تنظم حفلاً افتراضياً لتكريم الوحدات التنظيمية الحاصلة على الجوائز الريادية

المصدر: دبي - البيان

نظمت بلدية دبي حفلاً افتراضياً لتكريم الوحدات التنظيمية الحاصلة على الجوائز الريادية خلال النصف الثاني من العام الماضي، وشهد الحفل الافتراضي داوود الهاجري مدير عام البلدية، والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات وموظفو الدائرة، ويأتي التكريم في إطار حرص بلدية دبي على دعم وتشجيع كافة العاملين في وحداتها التنظيمية بمختلف تخصصاتهم لمواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات.

وقال داوود الهاجري: «نستلهم من قيادتنا الرشيدة أهمية التحفيز وبث الروح الإيجابية والدعم المعنوي في نفوس العاملين في مختلف قطاعات الدائرة، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات، حيث تمكنت وحداتنا التنظيمية خلال العام الماضي والنصف الثاني على وجه الخصوص من اقتناص أبرز الجوائز الريادية التي تضاف إلى مسيرة الإنجازات الرائدة لبلدية دبي».

وأضاف: «نفخر بالإنجازات الريادية التي تم تحقيقها ومستمرون بروح الفريق الواحد نحو تحقيق المزيد من النجاحات الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية في شتى المجالات، مع التزامنا بتجسيد القيم المؤسسية السامية ورؤية الدائرة المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة».

وشملت الجوائز الريادية التي حصدتها قطاعات بلدية دبي خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020: جائزة MIKE، وجائزة WAN AWARDS 2020، وجائزة Energy Management Insight، وجائزة الطاقة العالمية، وجائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي، وجوائز Stevie Award-International Business، وجائزة Procurement Middle East Excellence، وجائزة The green world award.

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