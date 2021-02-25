«إمباور» تقود صناعة تبريد المناطق عالمياً عبر تقنيات ثورية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مواصلتها الاستثمار في التقنيات الثورية المبتكرة لصناعة تبريد المناطق بهدف مواكبة رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وذلك لتسليط الضوء على أسبوع الإمارات للابتكار 2021 الذي يقام في الفترة من 21 إلى 27 فبراير تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعلنت المؤسسة مواصلة عمليات أول محطة تبريد ذاتية التشغيل بالعالم بنجاح وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة سكان منطقة قرية جميرا بدبي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: ثقافة الابتكار أصيلة في استراتيجية المؤسسة منذ ولادتها كثمرة من ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأضاف أن تبني «إمباور» للحلول وتطويرها المستمر للتقنيات يهدف إلى توظيف الابتكارات الثورية في أداء مهامها.

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