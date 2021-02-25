«المالية» تنظم برنامجاً افتراضياً تحت شعار «الابتكار والثروة العامة»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت وزارة المالية، أمس، فعاليات البرنامج الافتراضي تحت شعار «الابتكار والثروة العامة»، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، الحدث السنوي الذي يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وبناء وتطوير القدرات والمواهب والكفاءات الوطنية، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الحدث هذا العام يكتسب أهمية خاصة بتزامنه مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، باعتبار أن أفضل طريقة للاستعداد للمستقبل هي من خلال إعادة اكتشاف الموارد المتاحة، وتبني استراتيجيات جديدة لاستغلالها بشكل مبتكر، بما يحقق أفضل النتائج.

وقال الخوري: تعتبر الإمارات من الدول السباقة في المنطقة والعالم في مواكبة التطور التقني والريادة في الابتكار، فقبل أيام قليلة، أضافت الدولة إنجازاً تاريخياً جديداً إلى قائمة إنجازاتها العالمية بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، ليجسد هذا الإنجاز طموح دولة الإمارات وسعيها إلى صناعة أدوات المستقبل وابتكار تقنياته، حيث يمثل قطاع الفضاء إحدى أهم ركائز المستقبل لدولة الإمارات لدفع عجلة النمو، وباتت الإمارات محط أنظار العالم كونها نموذجاً لتحدي المستحيل وتخطيه.

3 جلسات

وتضمنت فعاليات البرنامج ثلاث جلسات افتراضية، الجلسة الأولى حول موضوع «الابتكار في الثروة العامة»، وذلك للتعريف بالطرق المبتكرة التي يمكن أن تتبناها الحكومات لإدارة الثروة العامة، بما يحقق النمو والازدهار للدول والمجتمعات. وتناولت الجلسة الثانية موضوع «القيادة إلى ما وراء التغيرات المستقبلية»، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتناولت موضوع «الشباب ومبادئ الادخار»، وأدارت الجلسة الحوارية زهراء الجوي رئيسة قسم بناء القدرات المالية والمحاسبية بالإنابة في وزارة المالية، بمشاركة يونس الخوري والدكتورة هبة عبدالمنعم رئيسة قسم الدراسات والإحصاءات في صندوق النقد العربي، والدكتور سهل الروسان مستشار اقتصادي أول في وزارة المالية.

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