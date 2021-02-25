«صحة دبي» تستعرض إنجازات مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة الصحة بدبي، أمس، أعمال الملتقى الافتراضي الذي استعرضت فيه مجموعة من المبادرات المبتكرة.

وتضمنت جلسات اليوم الثاني والأخير التي أدارتها مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي في الهيئة، 3 موضوعات متنوعة، دارت حول إنجازات مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وما تم ابتكاره واختراعه من قبل أطباء الهيئة.

جلسات

وافتتحت عبير عبد الشكور تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الجلسات، باستعراض مهم لمراحل وتطور وتقدم الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الابتكار، حيث ذكرت أن دولة الإمارات تمضي بقوة نحو مستهدفات عام 2071، فيما يخص الابتكار، وأفضل تعليم وأفضل اقتصاد، وأفضل حكومة وأفضل مجتمع.

ريادة

وقالت تهلك: «كان في الإمارات - قديماً - فندق من طابقين، والآن الإمارات هي رائدة قطاع السياحة عالمياً»، واستعرضت كذلك مجموعة من الصور التاريخية للطرق القديمة ومقابلها مسبار الأمل والوصول إلى المريخ، وصورة أخرى من مدرج رملي واحد للطائرات، إلى مطار المليار مسافر، مؤكدة أن ما تحققه الدولة من تطور وتقدم يفوق جميع التوقعات، لاستناد أهداف الإمارات للأفكار السباقة، التي تتحول سريعاً إلى واقع.

ملامح

واستعرضت عبير تهلك بعضاً من ملامح الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين).

وقالت إن حصيلة دبلوم الابتكار الحكومي، في 5 دفعات، تمثلت في: 279 خريجاً، و420 مشروعاً مبتكراً. فيما أشارت إلى أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي رصد 683 مشروعاً مبتكراً من 91 دولة، وذلك ضمن دعوة المركز التي أطلقها لرصد الابتكارات الحكومية والتعرف إلى قصص المبتكرين في جميع دول العالم.

وفي جلسته أكد الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس وحدة في مستشفى راشد - هيئة الصحة بدبي، ومبتكر مصل أحد أمراض حساسية الصدر، أنه ماض في مراحل اعتماد المصل، وفقاً للقوانين والبروتوكولات المعمول بها، فيما دعا إلى أهمية احتضان وتحفيز المبتكرين والمخترعين، وخاصة في مجال الطب.

اختراعات

من جانبها، استعرضت الدكتورة وفاء البلوشي، طبيب مقيم، في قطاع الرعاية الصحية الأولية - هيئة الصحة بدبي، مجمل اختراعاتها التي حازت براءات اختراع، ونالت عنها مجموعة كبيرة من الجوائز والميداليات الذهبية المحلية والعالمية، ولا سيما الجهاز الرقمي لخلع الأسنان، الذي لاقى تقديراً دولياً خاصاً، لفكرته المبتكرة وأهميته في طب الأسنان.

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