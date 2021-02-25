10 أدوات مبتكرة لفحص جودة وسلامة منتجات العناية بالأطفال

المصدر: (دبي- وائل نعيم )

تسعى بلدية دبي إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة، لتحقيق سعادة متعامليها، وتلبية تطلعاتهم في مختلف الخدمات، التي تقدمها إدارة مختبر دبي المركزي- قسم مختبرات المنتجات الاستهلاكية والسلع، حيث قامت بتطبيق مجال جديد من الاختبارات، والتي تتعلق باختبارات السلامة والجودة لمنتجات العناية والرضاعة للأطفال.

وأوضحت بلدية دبي أنه من خلال الكفاءات المبتكرة استطاع المختبر ابتكار 10 أدوات جديدة، بناء على طرق الفحص المختلفة في المواصفة مثل: أداة لاختبار شد الحلمة، واختبار العض، واختبار تحمل العض، واختبار بقاء المقبض والسدادة والغطاء وتحمل الشد، واختبار مقاومة ثقب الحلمة لضمان سلامة الطفل، حيث نتج عن هذه الابتكارات تسريع وقت تنفيذ وإطلاق الخدمة بنسبة 95% وتوفير في الميزانية بنسبة 65%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز