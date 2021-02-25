عمار النعيمي يطلع على نتائج النضج الإحصائي

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج مؤشر النضج الإحصائي في دورته الأولى، والذي يعد أحد المؤشرات الاستراتيجية، التي أطلقها سموه في عام 2020، وذلك بحضور الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

هدف

ويهدف مؤشر النضج الإحصائي إلى معرفة وقياس مستوى النضج الإحصائي لدى الجهات الحكومية والجهات المستقلة في إمارة عجمان، من أجل توفير إحصاءات ذات جودة عالية تستخدم في رسم الخطط التنموية وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتوفير بيانات ومؤشرات عالية الجودة تدعم اتخاذ القرار وتنافسية الإمارة، حيث تم تصنيف مستويات مؤشر النضج الإحصائي إلى 3مستويات، مستوى النضج ومستوى التطوير ومستوى التأسيس.

وقد حقّقت دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية مستوى النضج الإحصائي والذي يمثل التزام الجهة كلياً بتطبيق كل المعايير الرئيسية، وصنفت خمس جهات حكومية في مستوى التطوير، كما صنفت خمس جهات حكومية أخرى في مستوى التأسيس.

وأكد المطروشي تعاظم اهتمام الحكومات الحديثة بالنضج الإحصائي باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لاتخاذ القرارات واستشراف المستقبل.

تصنيف

من جانبها أوضحت الحبيشي أنه وفقاً لنتائج التقييم فقد حققت إمارة عجمان «مستوى التطوير» في تصنيف المؤشر العام للنضج الإحصائي والذي يمثل مستوى التزام متوسطاً في تطبيق متطلبات المعايير الرئيسية المتمثلة في الإطار التنظيمي والتشغيلي لإدارة البيانات وتوفير البيانات وإتاحتها.

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