مديرو شركات أوروبية: «آيدكس» الأقوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

وصف مديرو شركات دفاعية أوروبية «آيدكس 2021» بأنه أقوى معرض ومؤتمر دفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بريموز جيتيركا، الرئيس التنفيذي لشركة «Guardiaris» السلوفينية: «يُسعدنا المُشاركة في هذا الحدث العالمي وعرض منتجاتنا الرائدة على منصة مجموعة «تسليح القابضة» والتي من أبرزها، مدرّب المركبات القتالية بتصميمه الخارجي من الدرجة الأولى والذي يعمل وفق آلية عالية المستوى».

وقال ماسيمو تانفوليو، مالك الجيل الثالث من علامة «فراتيللي تانفوليو» الإيطالية التجارية: «نحن سعداء بتمكننا من القيام بعرض نموذجي لا مثيل له في هذا المعرض لمجموعة من الأسلحة النارية المتطورة التي يتم تصنيعها من مواد مُبتكرة».

وعلّق مارك دي لينر، مدير مبيعات شركة «آي إس بي» : «نعتز بهذه الفرصة للمشاركة ضمن مجموعة تسليح القابضة الإماراتية، وتمكننا من عرض منتجاتنا المبتكرة واستعراض وظائفها الفائقة القوة».

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