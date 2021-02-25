حمدان بن محمد: رؤية قيادتنا والتخطيط للمستقبل صنعا طموحنا الذي لا حدود له

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن رؤية قيادتنا الاستشرافية والتخطيط للمستقبل صنعا طموح الإمارات، الذي لا حدود له.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. شاركت في خلوة عام الخمسين، التي تهدف إلى رسم معالم المرحلة المقبلة من مسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات.. رؤية قيادتنا الاستشرافية والتخطيط للمستقبل صنعا طموح الإمارات الذي لا حدود له». وأضاف سموه: «ما شهدته خلوة عام الخمسين من اعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.. يزيدنا عزماً على تعزيز نجاحات الخمسين عاماً الماضية.. بنجاحات وإنجازات استثنائية في الخمسين عاماً المقبلة».

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