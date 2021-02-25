النيابة العامة بدبي تكرّم المتعاملين والموظفين المبتكرين

المصدر: (دبي - البيان)

كرّمت النيابة العامة بدبي الموظفين والمتعاملين المشاركين في «نظام الابتكار» للاقتراحات لعام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته تزامناً مع فعاليات أسبوع الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021».

وأشاد المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، بالمتعاملين والموظفين المشاركين في نظام الابتكار واعتبر أن مساهمتهم في تقديم الأفكار المبتكرة والمتميزة لها دور في إنجاح المؤسسة الطموحة والمتعطشة للمنافسة في تقديم أرقى الخدمات والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على المجتمع، وتسهم في دفع عجلة التنمية والريادة في دبي، وحث الجميع من الموظفين والمتعاملين والشركاء على المشاركة الفاعلة بتقديم الاقتراحات المبتكرة. حضر الحفل المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين ومديري الإدارات وموظفي الدائرة.

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