محاكم دبي تطلق الدورة 4 لمبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي الدورة الرابعة لمبادرة (ابتكر مع الموارد البشرية) ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار 2021.

وأعلنت عن استقبالها لمشاركات فئة الموظفين الجامعيين والطلبة والطالبات الدارسين في مختلف الجامعات، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بالدولة، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار ومكافأة جهود المواهب وتشجيعها على المشاركة في رسم ملامح محاكم دبي المستقبلية وتحقيق الريادة من خلال خلق الابتكار ضمن مختلف ميادين الموارد البشرية.وتم تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لمبادرة ابتكر مع الموارد البشرية وذلك بناء على نتائج تقييم الأفكار الابتكارية المعتمدة من قبل لجنة التقييم في محاكم دبي.

بيئة تنافسية

وأشار عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي، أنه تم إطلاق مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» في عام 2018 سعياً من الدائرة لخلق بيئة عمل تنافسية تحث على المبادرة والابتكار وذلك من خلال تبني الأفكار والمبادرات التطويرية التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتطوير في محاكم دبي. بالإضافة إلى تحسين فرص احتواء واستقطاب المواهب من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية، ودعم وتطوير تلك المواهب، وصولاً إلى رصد وتبني أفضل الممارسات المطبقة في مجال الموارد البشرية.

وأشار أنه تم تقديم 42 فكرة ابتكارية خلال الدورة الماضية.

تطوير

أوضحت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي ـ رئيس فريق ابتكر مع الموارد البشرية أن الابتكار أصبح ضرورة لتطوير وتحسين إجراءات العمل وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة والدائرة. حيث تم وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ الأفكار الابتكارية المقدمة من قبل جميع الفئات المستهدفة على أن يتم إشراكهم في تنفيذها.

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