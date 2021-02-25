«دفاع مدني دبي» يطلق جائزة الإمارات لابتكارات السلامة من الحريق

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي جائزة (الإمارات لابتكارات السلامة من الحريق)، تزامناً مع فعاليات أسبوع (الإمارات تبتكر)، ضمن مشاركتها في (شهر الإمارات للابتكار) الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأكد العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن الجائزة تواكب التوجه الحكومي لقيادتنا الرشيدة، في خلق جيل واع وقادر على الابتكار والإبداع من أجل حياة أفضل للإنسان، كما أنها تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتوفير أعلى مؤشرات الأمن والسلامة، وضمان الاستعداد والجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات، والمحافظة على ثقة الجمهور، واستثمار الموارد البشرية والاستخدام الفعال للموارد المالية والتكنولوجية.

وأضاف أن الفترة الزمنية للمشاركة في الجائزة من 21 فبراير إلى 6 مارس 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 9 -3-2021، مؤكداً أن لجنة التحكيم ستخضع جميع الأفكار والمبادرات الابتكارية المقدمة على الموقع الرسمي للدفاع المدني بدبي، للشروط وضوابط القياس العالمية المعتمدة.

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