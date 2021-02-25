شرطة أبوظبي تدشّن قاعة «سبلة الغاف» الابتكارية بـ10 مساحات تفاعلية

المصدر: أبوظبي- البيان

دشنت شرطة أبوظبي قاعة «سبلة الغاف» الابتكارية، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار، والتي تقام على مستوى الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري تحت شعار «الإمارات تبتكر» في مبنى إدارة المتابعة الشرطية، والمستوحاة من شجرة الغاف، وتضم مجموعة غرف صغيرة في 10 مساحات تفاعلية، تمزج التراث الأصيل بالحداثة والتطور.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع بالإنابة بشرطة أبوظبي، إن المشروع الابتكاري جاء على شكل الإرث التراثي الإماراتي الأصيل، مستعرضاً صور معبرة من نشاطات مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدءاً بطاولة الاجتماعات التي تتوسط صور القائد المؤسس وكلماته ومساحة رمال، تعكس جذور الابتكار في الإمارات.

مكتبة ذكية

وأشار إلى أن قاعة «سبلة الغاف» تضم مكتبة ذكية توضح جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، ومساحة تتضمن إصدارات الإمارات السبع وحكامها وشيوخها ومجموعة حديثة من الإصدارات الشرطية، وركنين، الأول للقهوة، والثاني لـ«الفوالة» كما تشتمل القاعة على مساحات جلوس متفرقة كالتكية، والغاف و1971، لعرض الأبحاث العلمية والأعمال الإبداعية المختارة، في منصة لمنتسبي الشرطة إلى جانب (صندوق المتنفس) و(مكعب التشريعات).

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