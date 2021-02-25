«توازن» يدعم خطط «الفتان» لتوسعة أحواض بناء السفن

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، وشركة الفتان القابضة للاستثمار، الرائدة في مجال بناء السفن، مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط شركة الفتان الطموحة لتوسيع ورفع كفاءة أحواضها الثلاثة لبناء السفن في أبوظبي والفجيرة وتهيئتها لتلبية متطلبات القوات البحرية والجوية بالدولة. وقع المذكرة كل من طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي ومحمد راشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة الفتان القابضة للاستثمار.

وجرت مراسم التوقيع في جناح شركة الفتان بمعرضي أبوظبي الدولي للدفاع (آيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021)، حيث حضرها مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي وخميس عتيق المويجعي، الرئيس التنفيذي للفتان القابضة للاستثمار، إضافة لعدد من المسؤولين من الجانبين. وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي بموجب المذكرة، بدعم الخطط الطموحة للفتان لتوسيع ورفع كفاءة أحواضها لبناء السفن في كل من الظفرة والطويلة بأبوظبي، إضافة لحوض بناء السفن التابع لها في الفجيرة.

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