فريدمان: الإمارات أنجح نموذج عالمي بالمنطقة العربية

المصدر: دبي - البيان

أكد الكاتب والمؤلف العالمي البارز توماس فريدمان أن العالم سيشهد تغييرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة خلال العام الحالي، مدفوعة بجملة من التطورات والآثار التي خلفتها أحداث وتطورات العام الماضي تحديداً، والأعوام القليلة التي سبقته على وجه العموم.

مشيراً إلى أن العالم في طريقه إلى ثورة ثالثة في تاريخ الإنسانية تقودها التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن الإمارات أنجح نموذج عالمي بالمنطقة العربية. جاء ذلك، خلال حديث الكاتب الحائز على جوائز عالمية مرموقة من ضمنها جائزة بولتزر، في جلسة حوارية تفاعلية «عن بُعد»، ضمن أعمال خلوة عام الخمسين. وتناول الكاتب والمفكر العالمي في الجلسة التي عقدت بعنوان «المشهد الجيوسياسي العالمي 2021»، حالة العالم خلال العام الماضي، وما أفرزته من تبعات على المشهد العالمي خلال العام الحالي والفترة المقبلة.

وقال فريدمان إن العالم على أعتاب لحظة تاريخية فارقة، وقفزة جديدة في مسيرة البشرية، وإن هذه القفزة النوعية الجديدة تتطلب من الدول تطوير أدواتها وطريقة تبنيها للتكنولوجيا المتقدمة في ابتكار الحلول للتحديات المتوقعة، وتكوين فهم شامل للقيمة النوعية التي تتمتع بها كل دولة والبناء عليها، وتطوير تشريعات مستقبلية يتم تصميمها من خلال التفاعل الميداني مع أفراد المجتمع.

وأكد أن الإمارات تعد من الدول العربية الأكثر استعداداً وجاهزية لهذا التطور الكبير المقبل.

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