38.8 مليار درهم تجارة الإمارات والكويت 2019

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت وزارة المالية، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة، في جميع المجالات، والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2019، إذ تؤكد الإمارات دعمها الدائم لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين، فيما هنأت الوزارة، دولة الكويت وشعبها الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 60.

وأفادت وزارة المالية، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت خلال عام 2019، سجل نحو 38.8 مليار درهم، ما يجسد نمو وتطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة بينهما.

وأضافت أن صفقات العقارات في الدولة، واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين الكويتيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي، حيث بلغت قيمة العقارات المملوكة من الكويتيين في الإمارات، 181.02 مليار درهم، خلال عام 2019، وتوزّعت الصفقات العقارية للكويتيين في مجالات عدة، بحسب نوع الاستخدام، ليتركز ما نسبته 55 % من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للكويتيين في القطاع السكني في عام 2019، تليها الصفقات العقارية التجارية، وذلك بنسبة 42 %.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الكويتيين المتملكين للعقارات، بلغت 20,600 خلال عام 2019.

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