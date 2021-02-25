51.3 ملياراً تجارة أبوظبي والكويت في 5 سنوات

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ودولة الكويت عبر منافذ الإمارة 51.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال أكثر من 78 ألف معاملة جمركية ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع الكويت إلى الواردات بقيمة 2.6 مليار درهم والصادرات بقيمة 19.73 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 28.97 مليار درهم في حين استحوذت الصادرات على 38 % من إجمالي التجارة تلتها إعادة التصدير 56 % تلتها الواردات بنسبة 5 %.

وبلغت قيمة البضائع والسلع التي تم نقلها عبر المنافذ الجمركية للإمارة 1.64 مليار درهم بحراً و37.78 مليار درهم براً و11.88 مليار درهم جواً، فيما استحوذت منتجات الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة بين أبوظبي والكويت بقيمة 11.34 مليار درهم.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ60 في ظل علاقات إماراتية كويتية أخوية راسخة تمثل نموذجاً استثنائياً للعلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء والتي تربطها أواصر الدم والتاريخ المشترك. (أبوظبي - وام)

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