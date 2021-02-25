8.5 مليارات درهم تجارة دبي مع الكويت بنصف 2020 الأول

المصدر: (دبي - البيان)

تزامناً مع احتفال دولة الكويت الشقيقة اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ60، أعلنت جمارك دبي أن قيمة التجارة الخارجية للإمارة مع دولة الكويت بلغت نحو 8.52 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2020، حيث تُعد الكويت من الشركاء التجاريين الأساسيين لإمارة دبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، عن خالص التهنئة إلى شعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني الستين، وقال: «في إطار علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تشكل التبادلات التجارية عنصر دعم مهم لتوطيد تلك الروابط وتنميتها، لا سيما مع التطور الكبير التي شهدته علاقات البلدين الشقيقين خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات بما في ذلك ازدهار النشاط التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدولتين».

وأوضح مصبح أن جمارك دبي تعمل على تعزيز التعاون الجمركي مع دولة الكويت، لدعم النمو في التجارة المتبادلة مع السعي لدعم استفادة الأشقاء في الكويت من الدور الحيوي لإمارة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، حيث يعد التعاون المشترك بين الإمارات والكويت من الركائز الأساسية للتطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

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