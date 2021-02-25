«ائتلاف الأمل» يوظف «بلوك تشين» لضمان سلامة إمدادات اللقاح

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد «ائتلاف الأمل» الشراكة المنعقدة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، استخدام نظام المتابعة «mUnity» والذي يعتمد على تقنية «بلوك تشين» والمُطور داخلياً لتعزيز مستويات الشفافية والوضوح لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في عملية نقل لقاح «كوفيد 19» على الرغم من الصعوبات المرتبطة بها.

تحقق

ويتيح نظام «mUnity» الرقمي المُطور من قبل «بوابة المقطع» الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي والعضو المؤسس لـ «ائتلاف الأمل» التحقق من مصادر لقاح «كوفيد 19» ومراقبة وتتبع ظروف تخزين اللقاحات لضمان سلامتها، وتحديد موعد وصول واستلام الشحنات بسلاسة ودقة عالية ضمن الإطار الزمني المحدد لكل عملية على امتداد الرحلة، وذلك عبر توظيف تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين».

كما يقدم النظام معلومات دقيقة وشاملة حول كل لقاح، بدءاً من منشأة التصنيع ونقلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى وصولها إلى مراكز التطعيم داخل الدولة أو وجهات أخرى حول العالم.

وبناء على توافر البيانات، فإن النظام لديه القدرة على تتبع جرعات اللقاح الفردية إلى حين وقت استخدام الجرعة. وقال الدكتور عمر نجم، مدير المكتب التنفيذي في دائرة الصحة أبوظبي: يواصل «ائتلاف الأمل»، مع إطلاق نظام «mUnity» ترسيخ مكانته العالمية ودوره الرئيسي في دعم الجهود الدولية لمحاربة انتشار جائحة «كوفيد 19» بشكل فعال وآمن.

مادة

وفي ظل تجاوز حجم الطلب للإمدادات المتاحة في جميع أنحاء العالم، فقد باتت اللقاحات تشكل مادة ثمينة للغاية، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية أو الأمنية. ويمكّن نظام «mUnity» من بلوغ مستويات إضافية من الحماية، ما يضمن وصول اللقاحات إلى وجهتها المطلوبة في الوقت المناسب وضمن أفضل الظروف.

وأضاف الدكتور نجم: تواجه عملية نقل اللقاحات وتخزينها وتوزيعها بأمان في الظروف الاعتيادية تحديات كبيرة، وتحتاج إلى خبرات لوجستية متخصصة، ومع انتشار الجائحة العالمية، فإن «ائتلاف الأمل» يواجه تحديات إضافية لإدارة تعقيدات عملية نقل لقاحات «كوفيد 19» والمرتبطة بضرورة حفظه ضمن درجات حرارة محددة، خصوصاً في ظل الحاجة الماسة إليه حول العالم.

ويزود الحل الجديد الذي قدمته بوابة المقطع جميع شركاء الائتلاف بنظرة شاملة على آخر التطورات، ويساعدهم على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تأمين درجات الحرارة المطلوبة لنقل وحفظ اللقاح، وتخطيط الطلب وتأمينه في أي مكان حول العالم. وقامت «بوابة المقطع» ببناء نظام «mUnity» ليكون حلاً آمناً، مرناً وقابلاً للتوسع ليشمل مئات الملايين من المعاملات للقاحات التي يستهدف «ائتلاف الأمل» توزيعها بنهاية عام 2021 .

والتي تصل إلى 18 مليار جرعة من لقاح «كوفيد 19». ويتمتع النظام بالقدرة على التكيف مع الرحلات المتعددة وتحديد أنماط وخصائص اللقاحات المتعددة وتلبية المتطلبات المحددة لأصحاب المصلحة.من جهتها.

تطوير

قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي - موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لـ «بوابة المقطع»: اعتمدنا في تأسيس نظام «mUnity» على التكنولوجيا الرقمية الموظفة لدينا.

والتي تم تطويرها لإدارة الشحنات البحرية ومجتمعات الموانئ. وبهدف ضمان التوزيع الآمن والسليم للقاحات لجميع أنحاء العالم، ركزنا في تصميم نظام «mUnity» على تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» التي تتيح إدارة فاعلة للبيانات بأعلى معايير الشفافية، بالإضافة لتوفير نظام دفاعي متطور لصد أي تهديد محتمل.

وتابعت: من خلال «mUnity» تعمل «بوابة المقطع» على دعم وتمكين واحدة من أكبر عمليات سلاسل التوريد العالمية من نوعها حتى الآن، وتدعم جهود «ائتلاف الأمل» في تسريع التوزيع العالمي العادل والمنصف للقاح «كوفيد 19».

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