راشد بن حميد: العلاقات الإماراتية- الكويتية تاريخية

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن كل بقعة من بقاع دولتنا تحتفل بدولة الكويت الشقيقة، وقيادتها الحكيمة، وشعبها الصديق «فأعيادهم أعيادنا وقواسم لا حصر لها تربط بيننا، فتاريخنا مشرف ومشترك، وعلاقاتنا متأصلة على مدار العقود، ونتطلع لنكمل جنباً إلى جنب مسيرة التقدم والازدهار».

وقال بمناسبة بمناسبة اليوم الوطني الـ60 وذكرى التحرير للكويت: إن الكويت تعتبر منارة للتسامح والسلام، وداعماً رئيسياً لتعزيز روابط الوحدة الخليجية والعربية، فهي المحبة للخير والتعاون والتلاحم والتراحم، مبيناً أن العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين تزيد قوة وصلابة في شتى مجالات الحياة.

وقال: إن الروابط المشتركة، والتي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة هي روابط متجذرة، أرسى قواعدها والدانا، المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وتوثقت الروابط بين البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلاقته بالراحل المغفور له، بإذن الله، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مبيناً أن ثقتنا كبيرة بحكمة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي ستقود لمزيد من الإنجازات، وسترتقي بها لتكون في مصاف الدول الرائدة في شتى القطاعات.

وتمنى سموه دوام التقدم والازدهار والنجاح الرفعة لدولة الكويت، رافعاً التهاني لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً أن يعاد أعواماً مديدة، ودولة الكويت في الصدارة والريادة.

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