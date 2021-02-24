جمارك دبي تُسلم جمعية دار البر 14 ألف مُصحف مُترجم

المصدر: دبي - وام

سلمت جمارك دبي 14 ألف نسخة من المصحف الشريف والمترجم إلى 13 لغة إلى جمعية دار البر لتوزيعها خلال شهر رمضان 2021 مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد ارتأت جمارك دبي ضرورة الحفاظ على شحنة المصاحف الشريفة التي بحوزتها، حيث انتهت الفترة القانونية للتخليص الجمركي للشحنة في إدارة مراكز الشحن الجوي ولاقتضاء المصلحة العامة فقد تم تسليم المصاحف المترجمة إلى جمعية دار البر كونها من أوائل الجمعيات الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم بتنفيذ والإشراف على الكثير من المشاريع الخيرية كذلك من باب تعظيم وإجلال كلام الله عز وجل مع التخويل للجمعية باتخاذ اللازم تجاه المصاحف المترجمة.

ويأتي التعاون مع جمعية دار البر نتيجة لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد يسودها التعاون المثمر بين الطرفين من أجل خدمة المجتمع ودعم العمل المجتمعي والخيري في كافة جوانبه وأنماطه.

وقد تنوعت عدد المصاحف الشريفة المترجمة بأكثر من 13 لغة عالمية مختلفة (العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والروسية والصينية والصومالية والأوردو والكورية والألبانية والمليبارية والبشتو) واشتملت المصاحف على قراءات وترجمات وتفاسير ومرتلات بروايات مختلفة منها ما هو كتابي ومنها على أقراص مدمجة كتسجيل صوتي، كما تنوعت عدد من المصاحف إلى أشرطة سمعية والتفسير المُيسر.

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