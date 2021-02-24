«إيرباص» و«أطلس للاتصالات» تتعاونان لتوفير اتصالات ذكية للمهام الحرجة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت إيرباص وأطلس للاتصالات، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتكاملة والحلول الأمنية والتي تتخذ من الإمارات مقرّاً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش فعاليات آيدكس 2021، للجمع بين الخبرة المحلّية والعالمية للشركتين، والنهوض بمستويات التعاون بين وكالات السلامة العامة في أبوظبي.

ومن شأن هذا التعاون تحقيق التكامل بين حلول تاكتيلون آغنت، وإيفرس مان باك، وتاكتيلون دابات المقدمة من إيرباص، وحلول أطلس للاتصالات المبتكرة في تطبيقات الدفاع والأمن.

ويجمع تاكتيلون آغنت بين الميّزات الخاصة بمستخدمي محطات الراديو والأجهزة الذكية، ما يتيح إمكانية المشاركة الفورية للصوت، والبيانات، ومقاطع الفيديو، ومعلومات الموقع. ومع تاكتيلون آغنت، تتيح حقيبة إيفرس مان باك التكتيكية المحمولة، والتي تعمل بشبكة الاتصالات LTE، خدمات الصوت والفيديو، وتمنح المستخدمين ارتباطاً مباشراً بالمقرّ الرئيسي لغرف العمليات.

وبفضل خاصّية التجوال الهجين، يزوّد جهاز تاكتيلون دابات من إيرباص المستخدمين بإمكانية التبديل بين شبكتي تيترا أو LTE، حسب التوافر.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر إيرباص المودم «تي دبليو 1 إم» (TW1m) الذي يعمل عبر شبكة تيترا، والذي سيعزّز إمكانات «إي باسبورت» من أطلس للاتصالات، وهو جهاز تعقّب للسفن متطور وذكي وصغير الحجم.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال سامر جمول، المدير العام لدى أطلس للاتصالات: «توفر أطلس للاتصالات بنى تحتية موثوقة وآمنة للاتصالات في الأزمات والطوارئ، ما يعزّز التعاون بين قوات الأمن والأفراد عبر القطاعات وستلعب الشراكة الجديدة مع إيرباص دوراً هاماً في تعزيز قدرتنا على توفير أجهزة آمنة وحديثة، لإجراء عملية تبادل فعالة للبيانات والصوت والمعلومات».

ومن جانبه، قال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي لسكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «انطلاقاً من مكانتنا الراسخة في أسواق الشرق الأوسط، يأتي التعاون مع شركات إماراتيّة مثل أطلس للاتصالات بهدف تقديم منتجات وخدمات أفضل، وبشكل مشترك. ويسهم هذا التفاعل في تعزيز المكاسب الاقتصادية، ويعكس مدى التزامنا بتوفير حلول متطورة مبنية على التكنولوجيا في المنطقة، لا سيما في دولة الإمارات، حيث نشهد تطوراً متسارعاً للبنية التحتية والأمن في إطار مساعي الدولة لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الأمن والسلامة».

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