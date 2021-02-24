تفعيل المستشفى الميداني بالشارقة لاستقبال الحالات الطارئة الأسبوع المقبل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد العميد عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة أن المستشفى الميداني، الذي شيد في منطقة «الزاهية» سوف يكون جاهزاً بداية الأسبوع المقبل، لاستيعاب أي حالات طارئة بالإمارة، وذلك بعد أن تم تجهيزه بكل الخدمات، التي سوف تقدم بكل أريحية، كما أن هناك فريقاً طبياً متخصصاً سوف يكون موجوداً بالمستشفى، إضافة إلى فريق عمل داعم سواء من القيادة العامة لشرطة الشارقة أم من المتطوعين.

ولفت لـ«البيان» على هامش ملتقى الاستدامة إلى أن هناك الكثير من التطورات، التي مرت على جائحة «كوفيد 19»، ولمسنا خلالها تجاوباً من المواطنين والمقيمين بنسب كبيرة، متمنياً من كل أفراد المجتمع أن يأخذوا المعلومات من المصادر الرئيسة الموثوقة، والتي سوف تكون المصد الآمن للسيطرة على الجائحة وعدم تفشي الجائحة، كما دعا الأسر إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى نعود إلى الحياة الطبيعية التي كانت سائدة من قبل، مبيناً أن هناك إقبالاً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع لإجراء الفحوصات وأخذ التطعيمات، حيث سعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوسيع أماكن الفحص وأماكن اللقاحات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال: إن الدولة تعاملت مع الجائحة بكفاءة عالية قل نظيرها، فكان هناك إغلاق جزئي ومؤقت، الأمر الذي دعم الاقتصاد واستمراريته، بفضل الدعم والتعاون الإيجابي من مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن معظم المخالفات التي تم تدوينها، تتمثل في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي- خصوصاً- في المناطق التجارية، وعدم ارتداء الكمامات بخلاف الأسر، التي التزمت بالتعليمات، متمنياً أن نصل إلى صفر مخالفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بن عامر: إن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تتلقى البلاغات على مدار الساعة، كما حققت مستوى أدنى في مؤشر زمن الاستجابة خلال العام الماضي، وذلك تماشياً مع المستهدفات المطلوب تحقيقها، وبما يعزز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية، كما تم تشكيل (خلية الأزمة) لإدارة الأحداث الخاصة بجائحة «كوفيد 19» في ما يتعلق بأي إجراءات تطرأ في ما يتعلق ببلاغات الطوارئ، لافتاً إلى أنه سوف يتم نقل كاميرات التحكم والسيطرة إلى المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي سوف يتم الانتقال إليه خلال العام الجاري، ونعمل حالياً على الأمور التقنية حتى نضمن سرعة الانتقال، كما أنه خلال 2021 – 2022 سوف يتم زيادة عدد الكاميرات، كما أن شرطة الشارقة، وانطلاقاً من أهداف وزارة الداخلية، التي أولت اهتماماً خاصاً بالأمن والأمان، من خلال تقليل معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، ونشر التوعية الأمنية، لتحقيق الريادة على المستوى العالمي، عملت على هندسة عملياتها المختلفة، وتقييم المنهجيات، وتطبيقات المبادرات التطويرية، وفق مؤشرات الأداء والخبرات الناجعة، وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها منها، لتقليل زمن الاستجابة، وبما يعزز الغايات والأهداف المنشودة.

وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة تم التواصل مع كل الجاليات، بهدف التوعية بلغات عدة، وللإبلاغ عن تطورات جائحة «كورونا» ومنحهم إرشادات سواء في منطقة الصجعة، وفي المناطق السكنية، ولمختلف فئات العمال في مساكنهم، متمنياً تطوير قدرات فئات العمال من قبل سفاراتهم، كما أن أماكن التجمعات لهؤلاء العمال لم يلتزموا فيها بالإرشادات، فتم تخصيص فرق متخصصة لتوجيههم وإعطائهم النصائح اللازمة.

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