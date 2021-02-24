محمد بن زايد: " خلوة عام الخمسين " تاريخية وتضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن " خلوة عام الخمسين " التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سموه وبمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعد خلوة تاريخية وتضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير.

وقال سموه عبر تويتر:: سعدت بحضور " خلوة عام الخمسين " مع أخي محمد بن راشد .. خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير، ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا.

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