«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلق برامج تثقيف مجتمعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن انطلاق برامج وحملات التثقيف المجتمعي لعام 2021، تنفيذاً لمحور الوقاية، وجاء ذلك ضمن استراتيجيتها المتكاملة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع حول القضايا الاجتماعية وأهمية تعزيز الأواصر الأسرية لبناء مجتمع متماسك ومتوازن.

وتستهدف البرامج التثقيفية التي تطرحها المؤسسة رفع التوعية من خلال منظور شمولي ومتكامل يعتمد على مقاربة مفهوم المحاور المتشابكة واستخدام الأساليب الابتكارية المتعددة في الوصول إلى أكبر شريحة من فئات المجتمع، كما يتضمن عدة محاور أبرزها محور البرامج التثقيفية الأكاديمية وهي تقدم بحسب المرحلة العمرية والحلقة الدراسية، مثل برنامج أنت أميرة وهو مخصص لفئة الطالبات الإناث في الحلقة الأولى وبرنامج أنت بطل وهو مخصص لفئة الطلبة الذكور في الحلقة الثانية، بالإضافة إلى برنامج «فينا خير فزعتنا» وهو برنامج متكامل متخصص في مواجهة سلوك التنمر في المدارس ويقدم كحزمة مترابطة للطلبة وأولياء الأمور والمهنيين، كما تقدم المؤسسة ورشاً توعوية حول العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر ومن جهة أخرى تقدم المؤسسة برامج تثقيفية في الجانب النفسي والاجتماعي بحسب الطلب.

حرص

وقالت الأستاذة شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: تحرص المؤسسة على المشاركة الفاعلة على المستوى المحلي في أهم المؤتمرات والندوات التخصصية التي تتناول قضايا المرأة وحماية الطفل وقضايا الاتجار بالبشر والأسرة والمشكلات الاجتماعية والتدخلات التأهيلية وغيرها في المجال النفسي والاجتماعي.

فتستخدم المنهجيات العلمية الحديثة والمتجددة في تنفيذ هذه البرامج بناء على أحدث الدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات العالمية.

وأكدت: نهدف في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من خلال هذا البرنامج إلى نشر الوعي الكافي والمعرفة لمختلف أطياف المجتمع وذلك لمعرفتنا بقدرة كل فرد منا على إحداث أثر إيجابي في مختلف المجالات، ففي ظل الأوضاع الصحية الراهنة حرصنا على مواصلة التفاعل مع المجتمع عن بعد لذلك أطلقنا هذه الورش التوعوية الافتراضية لنتبادل ونتشارك الأفكار والحلول المبتكرة لضمان استمرارية التطور والنجاح رغم الظروف.

وأضافت: نثمن الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة لتعزيز هذا البرنامج والتي تأكد حرصنا المشترك على المساهمة في تطوير وتمكين المجتمع بما يدل على فهم ووعي لأهمية التركيز على التثقيف كما أننا نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف.

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