المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أن الابتكار يهدف إلى تعزيز توجهات الحكومة، وفق خطتها الاستراتيجية والاستعداد للخمسين عاماً، لافتاً إلى أن شهر الإمارات للابتكار يعد حدثاً وطنياً مهماً وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة الإمارات في مجال الابتكار على مستوى العالم، جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان رأس الخيمة للابتكار والاستدامة برأس الخيمة 2021، في حديقة خزام.

ويضم المهرجان معرضاً لابتكارات عدد 14 من عمال الدائرة بمختلف مؤسساتها، وتكريم أصحاب الاقتراحات المبتكرة والمطبقة، حيث تم تطبيق 48 فكرة أسهمت في تطوير مسيرة العمل.

وأضاف الحمادي،: تنظم الدائرة فعاليات المهرجان خلال الفترة من 24 – 26 فبراير، عبر حزمة من الابتكارات، وسيتم تخصيص كل يوم لفعاليات مبتكرة ومتعددة، تتضمن ورش عمل متنوعة (زراعية، إعادة التدوير وصناعة الروبوتات) للأطفال، مؤكداً حرص الدائرة على الاهتمام بالاقتراحات والابتكارات، التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتكريم أصحابها.

وأكد الحمادي أن الاهتمام بما يقدمه الموظفون من ملاحظات واقتراحات وأفكار، يتم ترجمتها لدعم استراتيجية وحركة العمل في مؤسسات الدائرة، وخصوصاً أصحاب الملكية الفكرية بالدائرة لتقديمهم 9 بحوث علمية، أسهمت بشكل كبير في تحقيق الريادة الدائمة لدائرة الخدمات العامة، وتكريم فريق سفراء الابتكار بالدائرة، والذي يضم 17 من الموظفين وتقدير دورهم المميز في مجال الاقتراحات، متمنياً للجميع التوفيق في تنفيذ المهام، التي تقع على عاتقهم، وتحقيق المزيد من التميز في مسيرتهم العملية.

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