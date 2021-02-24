"طرق دبي" تطلق خدمة تأجير المراسي القصير المدى البحرية للقوارب واليخوت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء إطلاق خدمة التأجير قصير المدى لمراسي النقل البحري والأرصفة التابعة لها، وذلك لأصحاب اليخوت والقوارب الخاصة ومشغلي الرحلات البحرية سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك في إطار حرصها على استثمار الأصول البحرية في تنويع وتنمية الإيرادات، والمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية في إمارة دبي.

وتفصيلاً، أوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن توفير خدمة تأجير المراسي والأرصفة البحرية يأتي في إطار سعي الهيئة إلى الاستفادة من أصولها البحرية بتوفير خدمات تعزز منظومة النقل البحري وتدعم مجال السياحة البحرية بدبي، وتحقيق المزيد من انسيابية التنقل للجميع، وزيادة رضا المتعاملين، وإسعاد مختلف فئات الجمهور، موضحاً أن الخدمة تغطي 28 موقعاً موزعاً على جميع أنحاء دبي، مع وجود خيارات استئجار قصيرة الأمد لمدة 30 دقيقة، أو ساعة أو يوم كامل من 6:00 – 11:00 مساءً دون المبيت الليلي، مشيراً أنه يتم تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني Rent.Jetty@rta.ae حيث يقوم فريق العمل المختص بتزويد المتعامل بجميع التفاصيل المطلوبة للحصول على الخدمة.



وأضاف: إن هذه الخدمة سوف تسهم في منح الفرصة لمستخدمي التنقل البحري بالقوارب واليخوت في اكتشاف المزيد من المعالم الحضارية والعمرانية والجمالية في إمارة دبي، مما يرفع من مستوى السياحة الداخلية، وزيادة الإقبال عليها.

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