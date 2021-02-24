محمد بن راشد: نبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دورة جديدة للأجندة الوطنية، ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعاتنا الإمارات للخمسين القادمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ترأست وأخي محمد بن زايد خلوة الخمسين.. اعتمدنا دورة جديدة للأجندة الوطنية.. ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعاتنا للخمسين القادمة.. بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة.. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ..".

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