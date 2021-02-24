من هو المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

المصدر: أبوظبي - البيان

يحمل سعادة حامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 4 شهادات علمية، حيث تخرج من كلية الشرطة وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم القانونية، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي، وعلى شهادة الماجستير في تطوير القيادة العليا من كلية إدارة الأعمال الدولية، ويحمل دبلوم في برنامج تطوير القيادات.

ووفقاً للملف التعريفي الذي وزعته وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها، للإعلان عن تدشين دولة الامارات العربية المتحدة، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسمياً، فقد عمل سعادته في المجال الأمني لمدة 21 عاما، إذ اكتسب العديد من الخبرات المهنية المتعلقة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وترأس الزعابي اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح بدولة الإمارات في عام 2020، فضلاً عن مشاركته في العديد من اللجان الوطنية وفرق العمل المعنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2010، وفي برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات.

كما شارك في أكثر من 50 دورة وورشة عمل إقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لدورات وورش عمل خاصة في الإدارة والقيادة، حيث شارك في معظم الأحيان كممثل رسمي لإبراز جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها منتدى "كريس مونتانا" الدولي.

واشتملت مشاركاته على حضور اجتماعات "المينا فاتف" منذ عام 2010 وذلك بصفة عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.

في عام 2019 شارك في اجتماعات مجموعة العمال المالي (فاتف) في باريس لمناقشة تقرير دولة الإمارات ضمن فريق العمل الممثل للدولة.

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