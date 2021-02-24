ترخيص الآليات والسائقين برأس الخيمة تبدأ تطبيق التحول الرقمي لفتح ملفات رخصة القيادة

المصدر: وام

أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة عن تحويل جميع خدمات فتح الملف المروري للراغبين في الحصول على رخصة قيادة بالكامل عن طريق التطبيقات الذكية أو موقع وزارة الداخلية في إطار التحول الرقمي الذي تدفع الوزارة باتجاه تطبيقه بما يوفر الوقت والجهد على الموظفين وجمهور المتعاملين على حد السواء.

وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة إن هذا التحول للخدمات الرقمية يأتي انسجاما مع توجيهات وزارة الداخلية الساعية لتعزيز اسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير.

وأضاف أنه يتوجب على الراغبين في فتح ملف للحصول على رخصة قيادة استخدام التطبيق الذكي "MOI" أو الولوج إلى موقع وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية، داعيا الجمهور الراغب بالتقدم للحصول على رخصة القيادة إلى الاستفادة من الخدمات الذكية وتقديم معاملتهم عن طريقها حيث لن يتم استقبال المراجعين في مقر الإدارة في ظل بدء العمل بهذا القرار الذي يصب في المصلحة العامة وخدمة أفراد المجتمع.

من جهة أخرى لفت العقيد صقر القاسمي إلى استحداث إدارة ترخيص الآليات والسائقين فحصا طبيا شاملا للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبات أو آليات ثقيلة بمختلف فئاتها وللراغبين في تجديد رخص قيادتهم ضمن هذه الفئات ومدربي المدارس والمعاهد بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة حرصا على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الطرقات على سلامة مستخدميها والتأكد من اللياقة الصحية للسائقين والمدربين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على ضمان سلامة سائقي المركبات الثقيلة ومدربي القيادة الصحية تعزيزا للسلامة المرورية على الطرقات.

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