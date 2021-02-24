وزارة الخارجية تدشن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل قليل، عن تدشين المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسمياً برئاسة سعادة حامد الزعابي.



وسيتولى المكتب مهام تحفيز التعاون والشراكة في مكافحة الجريمة المالية، وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة، وزيادة التنسيق والتعاون على الصعيد المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

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