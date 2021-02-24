3160 أسرة تتلقى مساعدات شهرية من "بيت الخير"

المصدر: دبي - البيان

باشرت جمعية بيت الخير تنفيذ حملتها الرمضانية الجديدة "وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" لدعم وإسعاد حوالي 55 ألف أسرة مسجلة في كشوفاتها، منها 3 آلاف و160 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية شهرية، و7 آلاف و855 أسرة ستنتفع من مشروع "المير".

وقالت موزة المطيوعي، مدير مركز حتا، رئيس اللجنة التحضيرية للحملة، إن اللجنة استكملت الاستعدادات كافة لتنفيذ حملة ناجحة بالتعاون مع الوحدات الإدارية المختلفة في الجمعية، واطمأنت إلى قدرات الجمعية على توزيع كافة المساعدات في موعدها وضمن الميزانية المقررة، وتوفير كل سبل التبرع والمساهمة في الحملة عن بعد، عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية SMS.

وأوضحت المطيوعي أن مشروع إفطار صائم، سيتم تنفيذه بدون خيم أو تجمعات، من خلال الفريق الميداني الذي سيقوم بتوزيع الوجبات على أماكن تجمع العمال وإقامة المستفيدين ضمن شروط الصحة والسلامة، وهو فريق مدرب ومتمرس، نجح في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بقدراته الإنسانية، وتمكن في حملة العام الماضي من توزيع 2.6 مليون وجبة إفطار، من أصل 3.2 مليون وجبة، وزعتها الجمعية ضمن حملة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لدعم العمال المقيمين والمتضررين من جائحة كورونا، واستطاع إيصال الوجبات الطازجة في موعدها إلى 80 سكن عمال وتجمعاً للمحتاجين في معظم إمارات الدولة.

يذكر أن حملة "بيت الخير" في رمضان الماضي أنفقت 92.1 مليون درهم، من أصل 100.4 مليون درهم أنفقتها الجمعية في مواجهة أزمة كورونا، وقدمت مساعدات طارئة بقيمة تزيد عن 20 مليون درهم، تضمنت بالإضافة إلى المتضررين بالجائحة أكثر من 9 آلاف أسرة وطالب ومريض.

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