مناقشة سيناريوهات تعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية

المصدر: (دبي - البيان)

ناقش المجتمعون ضمن فعاليات «خلوة عام الخمسين» خلال الجلسات الحوارية والتفاعلية، التي شارك فيها الوزراء والمسؤولون في الجهات الحكومية الاتحادية آليات تحصين القطاع الصحي في وقت الأزمات، في ظل تجربة جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتداعياتها عالمياً، من خلال تطوير البنية التحتية، ووضع سيناريوهات لتعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، واجتذاب المزيد من الكوادر الوطنية للتخصص في المهن الطبية والتمريضية.

واستقطاب العقول العالمية من الأطباء والباحثين والمبتكرين، واستعرضوا عدداً من الأفكار والتوجهات المستقبلية الهادفة لتطوير الخطط والاستراتيجيات والمشاريع الكفيلة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار، يشكل بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال ونقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

وتشارك المجتمعون الرؤى والأفكار لتصميم بيئة الأعمال المستقبلية وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب، وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

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