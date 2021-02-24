%75 من موظفي «ورشة حكومة دبي» يتلقون اللقاح

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «ورشة حكومة دبي» عن تلقي أكثر من 75% من موظفيها لقاح «كوفيد 19»، في خطوة داعمة لحملة التطعيم الوطنية التي تستهدف تطعيم أكثر من نصف سكان دولة الإمارات بحلول نهاية شهر مارس 2021 وصولاً لتحقيق التعافي الكامل من الوباء العالمي. وتتابع الورشة أحدث المستجدات المحلية والدولية فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مع تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة للتأكد من استمرارية العمل، وتوفير أقصى درجات الحماية للموظفين والمتعاملين على السواء.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، بأنّ الورشة حريصة على توفير كل السبل الضامنة لصحة موظفيها ومتعامليها، لافتاً إلى أنّها تضع على عاتقها مسؤولية المساهمة بفعالية في إنجاح المساعي الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات الناشئة والعودة مجدداً إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وأضاف: «نمضي قدماً في جهودنا الحثيثة لتسهيل حصول موظفينا على اللقاح، استكمالاً لنجاح الإمارات التي كانت من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح مضاد لـ «كوفيد 19»، ما يعزز الثقة والأمل والتفاؤل بالمستقبل في ظل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة لتسريع وتيرة التعافي وتجاوز أزمة «كورونا» والوصول إلى بر الأمان».

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