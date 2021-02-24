افتتاح مركز تطعيم ضد «كوفيد 19» في « مصدر»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالي الابتكار والتنمية المستدامة والمملوكة لشركة «مبادلة للاستثمار» - عن افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» ضمن مدينة مصدر بأبوظبي. ويندرج المركز الجديد ضمن شبكة مراكز ومنصات التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية والتي تدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي لتطبيق برنامج التطعيم الوطني. وتتوفر الجرعة الأولى من اللقاح بشكل فوري ومجاني في المركز الجديد بمدينة مصدر للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً وما فوق وللذين يعانون من أمراض مزمنة ولأصحاب الهمم، كما سيوفر المركز فورياً الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 لمن أعمارهم دون 50 عاماً.

ويستقبل المركز زواره ممن يستوفون هذه المعايير بدون مواعيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً ومن الأحد إلى الخميس. وأعرب عبد الله بالعلاء المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» عن سعادته بافتتاح المركز الجديد في مدينة مصدر الذي يأتي في إطار جهود المدينة لدعم مكافحة جائحة كوفيد 19 مثمناً الجهود الاستثنائية التي تبذلها مبادلة للرعاية الصحية عبر شبكتها الواسعة من مراكز ومنصات التطعيم ضد الفيروس المستجد.

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