110.4 آلاف جرعة تطعيم جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 110471 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5668264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 57.31 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد- 19». وإلى ذلك أعلنت الوزارة عن إجراء 175284 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3005 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 375535 حالة. ‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1145 حالة. ‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3515 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 366567 حالة.

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